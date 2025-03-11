Рада ЄС у середу розгляне питання подальшої долі знерухомлених росактивів

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Рада Європейського союзу у середу розгляне питання знерухомлених російських активів, які були заморожені у зв’язку з повномасштабної російською агресією щодо України.

Про це у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, присвяченому питанню оборони Європи, повідомив міністр з питань європейських справ головуючої в Європейській раді Польщі Адам Шлапка (Adam Szlapka).

Так, в ході обговорення питання збільшення обороноздатності Європи і підтримки України, дехто з депутатів Європарламенту висловився за використання заморожених російських активів на користь України. Раніше з такими пропозиціями виступали і деякі лідери країн-членів Європейського союзу.

Реагуючи на заяви депутатів Європейського парламенту, польський міністр сказав: «Що стосується заморожених російських активів, то обговорення щодо цього відбудеться завтра».

Польський міністр нагадав, що минулого року лідери G7 домовилися використовувати доходи від знерухомлених російських активів в ЄС для погашення кредитів, наданих Україні ЄС та G7 на суму 50 млрд доларів. «Рада розгляне всі можливі рішення в координації з нашими міжнародними партнерами», - пояснив Шлапка.

Наразі в ЄС не існує єдиного підходу до питання подальшого використання знерухомлених російських активів.