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13:33 11.03.2025

Інформація про виключення з переговорів питання кордонів 2014 або 2022 року не відповідає дійсності - ЦПД

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Інформація про те, що США виключили з переговорів із Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року, не відповідає дійсності, інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді безпеки та оборони.

"У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії росії", - йдеться в повідомленні ЦПД в Телеграм-каналі у вівторок.

Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року.

"Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося. Довіряйте лише перевіреним джерелам", - зазначається в повідомленні ЦПД.

 

Теги: #переговори #цпд

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