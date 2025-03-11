Мінекономіки надіслало запит до правоохоронних органів щодо наявності підстав для санкцій до Іванющенка і Аврамова - Шмигаль

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Міністерство економіки надіслало запит до правоохоронних і розвідувальних органів щодо наявності підстав для застосування санкцій до колишнього народного депутата від "Партії регіонів", соратника експрезидента Віктора Януковича Юрія Іванющенка і його бізнес-партнера Івана Аврамова, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію.

Зокрема, прем'єр зазначає, що відповідно до положень Порядку підготовки пропозицій Кабінету міністрів щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій пропозиція ініціатора про застосування санкцій має містити відомості про дії та факти, що підтверджують наявність підстав для застосування санкцій.

"З метою перевірки інформації Мінекономіки надіслано запит до залучених державних органів, зокрема до правоохоронних та розвідувальних. Після надходження до Мінекономіки відповідної інформації її буде опрацьовано в установленому законодавством порядку та за наявності визначених законом підстав сформовано відповідні пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, 28 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом винести на розгляд Ради національної безпеки оборони (РНБО) пропозиції про застосування персональних санкцій щодо Юрія Іванющенка і Івана Аврамова набрала необхідну для розгляду кількість голосів.