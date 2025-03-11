Міністр оборони Франції: ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації армії України

Українська армія залишається головною гарантією безпеки країни, і Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Під час відкриття Паризького форуму з питань оборони та стратегії він наголосив, що Росія протягом багатьох років порушувала режим припинення вогню, і тому необхідно зараз “подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому”.

“І, відповідно, почати з принципу, що першою гарантією безпеки залишається українська армія. Подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, і виходити з того, що першою гарантією безпеки залишається українська армія, що ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України”, - зазначив він.

Понад 30 начальників армій збираються разом у вівторок в Парижі, щоб обговорити, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією. За словами Лекорню, ця зустріч важлива тому, що вона “закладає перший камінь у фундамент цих гарантій безпеки”.

Корім цього, сторони обговорять, яким буде захист східного флангу НАТО “наступного року, через п'ять років, через десять років, через п'ятнадцять років”.

“У нас є оборонні плани НАТО, кожна країна повинна робити свій внесок в них. І якщо завтра внески певних країн, зокрема однієї з них, зменшаться, як ми, європейські країни, зможемо належним чином виконувати оборонні плани НАТО?”, - зазначив міністр оборони.