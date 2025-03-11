Польща купує системи Starlink для України, щоб захистити власні стратегічні інтереси

Захист доступу військових до інтернету в Україні відповідає стратегічним інтересам Польщі, заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Ми купуємо Starlinks для захисту інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без Інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - сказав Гавковський, повідомляє пресслужба Мінцифри в соцмережі Х.

Він додав, що Польща працює над закупкою додаткових комплектів Starlink.

"Сьогодні в Україні працює близько 30 000 комплектів Starlink, які ми закупили. Ми в процесі закупівлі ще 5 тис. комплектів, які мають забезпечити доступ до Інтернету в Україні для армії та цивільного наcелення", - розповів він.