Події

01:07 11.03.2025

Будь-яка мирна угода означатиме для Укаїни територіальні поступки - Рубіо

1 хв читати

Держсекретар США Марко Рубіо, який вирушає на переговори з українськими урядовцями до Саудівської Аравії, заявив, що майбутні переговори з Москвою будуть потрібні для того, щоб визначити, від чого Росія готова відмовитися, щоб покласти край війні, повідомив New York Times в понеділок.

"Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Рубіо говорив про це, коли летів до Джидди, Саудівська Аравія, на переговори з українськими високопосадовцями, і через 10 днів після суперечливої зустрічі в Білому домі між президентом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським", - пише видання.

"Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, - це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб", - сказав Рубіо журналістам.

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/03/10/us/politics/rubio-ukraine-russia.html

Теги: #війна #перемиря #рубіо #умови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:16 11.03.2025
Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

01:51 11.03.2025
Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

22:40 10.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 352 одиниці живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 352 одиниці живої сили - Генштаб

22:27 10.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 126 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 126 ворожих атак - Генштаб

19:28 10.03.2025
У Женеві представили план припинення вогню в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

18:29 10.03.2025
Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

09:55 10.03.2025
Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

18:08 09.03.2025
Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

15:50 09.03.2025
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

06:48 09.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

ОСТАННЄ

Посланець Трампа планує відвідати Москву – ЗМІ

Заяву Маска про кібератаку на платформу X з України спростовують

Президент повертається після візиту в Саудівську Аравію, а українська делегація залишається для переговорів з представниками США

Зеленський повертається в Україну після візиту до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Саудівської Аравії та повертається в Україну, повідомив його радник Дмитро Литвин журналістам

Маск обвинувачує Україну у причетності до кібератаки на його соцмережу X

РФ почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички про "захист російського населення" - джерела в ГУР

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Застосовано запобіжний захід ще до одного підозрюваного у справі про розкрадання коштів при створенні системи "ДЗВІН"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА