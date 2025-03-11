Будь-яка мирна угода означатиме для Укаїни територіальні поступки - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо, який вирушає на переговори з українськими урядовцями до Саудівської Аравії, заявив, що майбутні переговори з Москвою будуть потрібні для того, щоб визначити, від чого Росія готова відмовитися, щоб покласти край війні, повідомив New York Times в понеділок.

"Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Рубіо говорив про це, коли летів до Джидди, Саудівська Аравія, на переговори з українськими високопосадовцями, і через 10 днів після суперечливої зустрічі в Білому домі між президентом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським", - пише видання.

"Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, - це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб", - сказав Рубіо журналістам.

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/03/10/us/politics/rubio-ukraine-russia.html