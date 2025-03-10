Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з британським колегою Девідом Ламмі, обговорили шляхи до миру.

"У рамках нашого регулярного діалогу я мав телефонний дзвінок з Девідом Ламмі. Я подякував Великій Британії та особисто Девіду за підтримку. Напередодні зустрічі в Джидді я наголошував, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни. Ми обговорили шляхи до миру та довгострокової безпеки України", - написав Сибіга в соцмережі Х.