Події

20:35 10.03.2025

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

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Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з британським колегою Девідом Ламмі, обговорили шляхи до миру.

"У рамках нашого регулярного діалогу я мав телефонний дзвінок з Девідом Ламмі. Я подякував Великій Британії та особисто Девіду за підтримку. Напередодні зустрічі в Джидді я наголошував, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни. Ми обговорили шляхи до миру та довгострокової безпеки України", - написав Сибіга в соцмережі Х.

 

Теги: #розмова #британія #мзс

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