Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Прем’єр-міністр Великою Британії Кір Стармер в понеділок, 10 березня, провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр висловив надію на позитивний результат переговорів, що дозволить США відновити допомогу та обмін розвідданими", - вказується у повідомленні.

Стармер відзначив, що офіційні особи Великої Британії розмовляли з представниками України на вихідних, і вони залишаються відданими тривалому миру.

Обидва лідери також говорили про економічну угоду, яку вони обговорювали в Білому домі, і прем'єр-міністр привітав детальні розмови, які вже відбулися для просування цього. Обидва лідери домовилися підтримувати зв'язок.