Події

19:59 10.03.2025

Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

1 хв читати
Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Прем’єр-міністр Великою Британії Кір Стармер в понеділок, 10 березня, провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр висловив надію на позитивний результат переговорів, що дозволить США відновити допомогу та обмін розвідданими", - вказується у повідомленні.

Стармер відзначив, що офіційні особи Великої Британії розмовляли з представниками України на вихідних, і вони залишаються відданими тривалому миру.

Обидва лідери також говорили про економічну угоду, яку вони обговорювали в Білому домі, і прем'єр-міністр привітав детальні розмови, які вже відбулися для просування цього. Обидва лідери домовилися підтримувати зв'язок.

 

Теги: #розмова #трамп #стармер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 10.03.2025
Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

19:18 10.03.2025
Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

17:35 10.03.2025
Трамп може відвідати Китай у квітні – ЗМІ

Трамп може відвідати Китай у квітні – ЗМІ

16:40 10.03.2025
Наступний саміт щодо України відбудеться у Великій Британії у суботу - ЗМІ

Наступний саміт щодо України відбудеться у Великій Британії у суботу - ЗМІ

14:58 10.03.2025
Трамп розглядає можливість зупинення постачань американської зброї в Україну до відходу Зеленського з посади - ЗМІ

Трамп розглядає можливість зупинення постачань американської зброї в Україну до відходу Зеленського з посади - ЗМІ

12:27 10.03.2025
Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні

Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні

18:02 09.03.2025
Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

17:39 09.03.2025
США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

20:13 07.03.2025
Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

13:44 05.03.2025
У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

ОСТАННЄ

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Застосовано запобіжний захід ще до одного підозрюваного у справі про розкрадання коштів при створенні системи "ДЗВІН"

Створена кооординаційна рада для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Демонтаж комуністичної та радянської символіки у київському метро залишилось провести на трьох станціях - КМДА

Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться 11 березня

УКФ в партнерстві з 3 ОШБр запустили грантовий конкурс "Культурний штурм"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА