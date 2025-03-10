Міносвіти: 61 український університет увійшов до рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025

61 український університет увійшов до рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025 від іспанської лабораторії SCImago Lab, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"До нього увійшли майже 10 тис. наукових та освітніх установ світу, серед яких понад 5 тис. університетів. Цьогоріч Україну представила рекордна кількість закладів вищої освіти — 61 університет, що охоплює більшість регіонів країни", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що в десятку найкращих українських університетів за рейтингом SCImago IR 2025 увійшли: Сумський державний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Національний університет "Львівська політехніка", Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Міжрегіональна академія управління персоналом, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Державний університет "Житомирська політехніка", Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

SCImago Institutions Rankings (SCImago IR) – це авторитетна міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ, яка з 2009 року аналізує їхню діяльність за трьома ключовими напрямами: дослідницька ефективність (50%), інноваційні розробки (30%), суспільний вплив (20%). Методологія рейтингу базується на даних наукометричної бази Scopus та інших авторитетних джерел. Оцінювання враховує: вплив наукових публікацій, рівень міжнародного співробітництва, відкритий доступ до досліджень, розвиток патентної діяльності і технологічний внесок і цифрову присутність університету.