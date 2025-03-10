ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по низці важливих стратегічних об’єктів РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 9 березня у Рязанській області рф уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Генштаб зазначає, що Рязанський НПЗ виготовляв в середньому 840 тис. тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора для ударів по території України.

"У ніч на 10 березня зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області, - йдеться також у повідомленні.

Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляло, що в ніч на 10 березня українські безпілотники здійснили атаку на Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чутно відразу в кількох районах міста.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.