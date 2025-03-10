Події

09:04 10.03.2025

Через нічну атаку ворожих БпЛА на агропідприємстві на Харківщині виникла пожежа

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Через нічну атаку ворожих БпЛА на агропідприємстві на Харківщині виникла пожежа
Фото: Харківська ОВА

У ніч проти понеділка ворожі БпЛА вдарили по агропідприємству у Верхньоозерянському Шевченківської ТГ Куп'янського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок влучання двох БпЛА типу "Шахед" на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангару. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у телеграм-каналі..

За його словами, також вночі зафіксовано влучання двох БпЛА типу "Шахед" у Покровському Донецької ТГ Ізюмського району області. Через це пошкоджено будівлю забійного цеху птахокомплексу, холодильні установки.

Теги: #харківська_область #бпла_рф

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