Ворог атакував з БпЛА три райони Київщини, є пошкодження – ОВА
Російські війська безпілотниками атакували три райони Київської області, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Микола Калашник.
"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах", - написав він у телеграмі.
Зокрема, в Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована. У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку. У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.
Разом з тим постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.