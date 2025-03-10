Події

08:56 10.03.2025

Ворог атакував з БпЛА три райони Київщини, є пошкодження – ОВА

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Російські війська безпілотниками атакували три райони Київської області, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах", - написав він у телеграмі.

Зокрема, в Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована. У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку. У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.

Разом з тим постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

Теги: #київська #наслідки #бпла

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