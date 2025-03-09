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07:13 09.03.2025

Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ

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Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у 195 млн євро, про що міністр сказав виданню La Tribune Dimanche в ексклюзивному інтерв'ю в суботу.

За його словами фінансування цього пакета відбуватиметься за рахунок відсотків із заморожених активів РФ.

Зокрема передбачено поставити Україні 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, сумісні з французькими винищувачами Mirage 2000, які Україна вже застосовує в бойових діях, легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.

 

Теги: #допомога_україні #франція

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