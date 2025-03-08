Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 182 одиниці живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 182 військовослужбовців і 34 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 182 окупантів, 106 з них — безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, три мотоцикли, два розвідувальні БпЛА “Zala”, 12 автомобілів, десять антен управління БпЛА, а також пошкоджено п’ять артилерійських систем та ворожий автомобіль”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21812