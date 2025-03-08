Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

Переможці виборів ХДС-ХСС дійшли згоди з СДПН про утворення коаліції на попередніх переговорах, які завершилися в суботу – повідомляє Deutsche Presse-Agentur (DPA)

"Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що попередні переговори відбулися в "колегіальній атмосфері", а співлідер СДПН Ларс Клінґбайль назвав їх "конструктивними". Лідер ХСС Маркус Зьодер заявив, що в переговорах не було переможців чи переможених", - пише DPA.

Тепер коаліціянти перейдуть до етапу повноцінних коаліційних переговорів, в т.ч. формування уряду.

Сторони домовилися про нові жорсткіші кроки проти нелегальної імміграції, а лідер СДПН Ларс Клінґбайль заявив, що його партія отримала запевнення щодо принципових постулатів, зокрема, щодо мінімальної платні в розмірі 15 євро за годину і стабільних пенсій. Крім того, ХДС разом зі ХСС і СДПН планують знизити податок на електроенергію, щоб полегшити навантаження на компанії та приватні домогосподарства, - пише DPA.

Ймовірна коаліційна угода включатиме визначення того, з якими партіями новий уряд хоче співпрацювати, а також розподіл міністерств серед партій. Мерц оголошував, що збирається завершити переговори до Великодня.

Джерело: https://www.dpa-international.com/politics/urn:newsml:dpa.com:20090101:250308-99-159611/