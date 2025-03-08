Події

22:19 08.03.2025

Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

1 хв читати

Переможці виборів ХДС-ХСС дійшли згоди з СДПН про утворення коаліції на попередніх переговорах, які завершилися в суботу – повідомляє Deutsche Presse-Agentur (DPA)

"Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що попередні переговори відбулися в "колегіальній атмосфері", а співлідер СДПН Ларс Клінґбайль назвав їх "конструктивними". Лідер ХСС Маркус Зьодер заявив, що в переговорах не було переможців чи переможених", - пише DPA.

Тепер коаліціянти перейдуть до етапу повноцінних коаліційних переговорів, в т.ч. формування уряду.

Сторони домовилися про нові жорсткіші кроки проти нелегальної імміграції, а лідер СДПН Ларс Клінґбайль заявив, що його партія отримала запевнення щодо принципових постулатів, зокрема, щодо мінімальної платні в розмірі 15 євро за годину і стабільних пенсій. Крім того, ХДС разом зі ХСС і СДПН планують знизити податок на електроенергію, щоб полегшити навантаження на компанії та приватні домогосподарства, - пише DPA.

Ймовірна коаліційна угода включатиме визначення того, з якими партіями новий уряд хоче співпрацювати, а також розподіл міністерств серед партій. Мерц оголошував, що збирається завершити переговори до Великодня.

Джерело: https://www.dpa-international.com/politics/urn:newsml:dpa.com:20090101:250308-99-159611/

Теги: #формування #німеччина #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 07.03.2025
В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

17:08 06.03.2025
Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

21:14 05.03.2025
Марк Рютте провів переговори з Фрідріхом Мерцом про оборонну промисловість і підтримку України

Марк Рютте провів переговори з Фрідріхом Мерцом про оборонну промисловість і підтримку України

17:47 05.03.2025
Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

15:51 05.03.2025
Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

00:36 05.03.2025
Мерц проведе з Шольцем переговори про виділення 3 млрд євро додаткової допомоги Україні – ЗМІ

Мерц проведе з Шольцем переговори про виділення 3 млрд євро додаткової допомоги Україні – ЗМІ

22:56 04.03.2025
Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

15:01 03.03.2025
В Мангеймі автомобіль врізався в натовп людей, центр міста евакуювали - ЗМІ

В Мангеймі автомобіль врізався в натовп людей, центр міста евакуювали - ЗМІ

13:58 03.03.2025
Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

23:01 02.03.2025
Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

У Москві думають як знищити й захопити більше, поки світ дозволяє їм це

Одна людина загинула внаслідок атаки дрона в Херсонській області

Обстановка на курському напрямку залишається складною, ворогом задіяно найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів

Українська команда Єрмак, Умєров, Сибіга та Паліса у вівторок зустрінеться з американською в Саудівській Аравії – Зеленський

ОСТАННЄ

Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку на Харківщині, поранено водія - прокуратура

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

Масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА у Богодухові ліквідовано

Єрмак обговорив мирний план з британським радником з нацбезпеки Пауеллом у Києві

Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

У Москві думають як знищити й захопити більше, поки світ дозволяє їм це

Одна людина загинула внаслідок атаки дрона в Херсонській області

Реальна військова допомога США Україні відрізняється від цифр Трампа, але компенсувати її зупинення важко

Обстановка на курському напрямку залишається складною, ворогом задіяно найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів

Туск дорікнув США за політику щодо Путіна

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА