Події

20:46 08.03.2025

Єрмак обговорив мирний план з британським радником з нацбезпеки Пауеллом у Києві

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом у Києві в суботу.

"Зустріч відбулась у продовження спільної роботи з партнерами над планом для досягнення справедливого й тривалого миру і напередодні зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії", - повідомив Єрмак у телеграм-каналі.

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"Зокрема, ішлося про перші кроки, які Президент Володимир Зеленський запропонував на засіданні Європейської ради в Брюсселі. Це тиша в небі та на морі: припинення атак на енергетичну й цивільну інфраструктуру та морських військових операцій, а також звільнення полонених", - додав Єрмак у повідомленні.

Очільник Офісу президента також поінформував співрозмовника про пропозиції Франції та країн Північної Європи і Балтії.

Крім того, Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл обмінялися думками про ключові питання на шляху до наближення миру: гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти РФ.

Окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу.

 

 

Теги: #єрмак #перемовини #британія #пауелл

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