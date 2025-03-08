Події

17:10 08.03.2025

Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана

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Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський із сарказмом відреагував на ініціативу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести серед угорців референдум з питання членства України в Європейському Союзі.

«Угорщина має намір провести референдум про майбутнє членство України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана», - написав Сікорський у мережі Х у суботу.

Раніше Орбан анонсував винесення на голосування всередині своєї країни питання членства України в Європейською Союзі.

"Надання Україні членства в ЄС – це не рішення, яке має прийматися за закритими дверима в Брюсселі, без консультацій з європейською громадськістю. Ми поставимо питання про членство України в ЄС на голосування в Угорщині, і угорський народ скаже своє слово. Ми будемо виконувати їхню волю", - написав Орбан в соцмережі Х у п’ятницю.

Теги: #сікорський #орбан

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