Події

12:37 08.03.2025

Окупанти скинули 5 авіабомб на Костянтинівку, поранені 4 жителя

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Окупанти скинули 5 авіабомб на Костянтинівку, поранені 4 жителя
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/7051

Четверо мирних жителів поранені у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок авіаударів з боку російських окупантів у суботу вранці, повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони", - написав Філашкін в Телеграм.

Теги: #донецька_область #костянтинівка #авіабомби

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