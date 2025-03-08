Окупанти скинули 5 авіабомб на Костянтинівку, поранені 4 жителя
Четверо мирних жителів поранені у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок авіаударів з боку російських окупантів у суботу вранці, повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
"За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони", - написав Філашкін в Телеграм.