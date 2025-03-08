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08:39 08.03.2025

Британський суд визнав винними трьох болгар у шпигунстві на користь РФ

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Британський суд визнав винними трьох болгар у шпигунстві на користь РФ

Троє болгар, які проживають у Великій Британії, визнані винними у шпигунстві на користь Росії, повідомила The Telegraph у п'ятницю.

Трьох болгар, які проживають у Великій Британії, визнали винними в участі у російській шпигунській групі, якою керував утікач до Росії Ян Марсалек.

Катрін Іванова, Ваня Габерова і Тихомир Іванчев були визнані винними у шпигунстві після тримісячного судового розгляду в суді Олд-Бейлі. Група складалася з шести осіб. Вони діяли з серпня 2020 року по лютий 2023 року. Трійця не визнала себе винною, заявивши, що вони не знали, що допомагають Росії. Іванову також визнали винною у володінні фальшивими паспортами.

"За даними прокуратури, члени угруповання здійснювали стеження за журналістами, зокрема за болгарським журналістом-розслідувачем Христо Грозевим, який викрив шпигунів, відповідальних за отруєння Сергія і Юлії Скрипалів. Угруповання також стежило за українськими солдатами, які проходили підготовку на американській військовій базі в Німеччині, щоб знайти їх, коли вони повернуться в Україну", - пише видання.

Шпигунською групою керував Марсалек, австрійський бізнесмен-утікач, який перебуває в міжнародному розшуку і, як вважають, втік до Росії п'ять років тому після того, як німецька платіжна компанія Wirecard, якою він допомагав керувати, зазнала краху через багатомільярдні махінації.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за більш ніж 20 років роботи в антитерористичній сфері. Це була надзвичайно складна операція", - заявив агентству PA начальник контртерористичного відділу столичної поліції Домінік Мерфі.

Троє інших членів шпигунського угруповання - Орлін Русєв, Бізер Джамбазов і 32-річний Іван Стоянов - раніше визнали свою провину.

Вирок всім шістьом буде винесено у травні.

 

 

 

Теги: #суд #шпигуни #британія #рф

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