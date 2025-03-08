Кількість загиблих зросла до 11 а поранених – до 30 внаслідок обстрілів Добропілля – ДСНС

Щонайменше 11 людей загинули, ще 30 отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Добропілля в п'ятницю, повідомляє телеграм-канал ДСНС станом на 6:36 суботи.

"Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

"Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, “Шахедом”), пошкодивши пожежну машину", - інформує ДСНС.

Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39261