Події

06:42 08.03.2025

Кількість загиблих зросла до 11 а поранених – до 30 внаслідок обстрілів Добропілля – ДСНС

1 хв читати

Щонайменше 11 людей загинули, ще 30 отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Добропілля в п'ятницю, повідомляє телеграм-канал ДСНС станом на 6:36 суботи.

"Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

"Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, “Шахедом”), пошкодивши пожежну машину", - інформує ДСНС.

Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39261

Теги: #донецька #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 08.03.2025
Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

02:05 08.03.2025
Пожежі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі ліквідовано - ДСНС

Пожежі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі ліквідовано - ДСНС

23:42 07.03.2025
П'ятеро людей загинули й 15 отримали поранення внаслідок обстрілів Добропілля – ОВА

П'ятеро людей загинули й 15 отримали поранення внаслідок обстрілів Добропілля – ОВА

11:55 07.03.2025
Атаковані РФ об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області зупинили роботу через пошкодження

Атаковані РФ об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області зупинили роботу через пошкодження

11:33 07.03.2025
Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

19:26 06.03.2025
Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

00:44 06.03.2025
Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 28, серед них дитина – ОВА

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 28, серед них дитина – ОВА

23:47 05.03.2025
Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 11 – ОВА

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 11 – ОВА

23:28 05.03.2025
Двоє загиблих і семеро постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу – ДСНС

Двоє загиблих і семеро постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу – ДСНС

22:52 05.03.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу – ОВА

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу – ОВА

ВАЖЛИВЕ

У Добропіллі 11 загиблих внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ОСТАННЄ

У Добропіллі 11 загиблих внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Британський суд визнав винними трьох болгар у шпигунстві на користь РФ

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

8 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Росія матиме змогу успішно атакувати держави-члени НАТО за 3-5 років – ISW

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА