Пожежі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі ліквідовано - ДСНС

Пожежі, які виникли внаслідок масованої атаки ворожих дронів по Одесі увечері в п'ятницю – ліквідовані, повідомляють у телеграм-каналі ДСНС.

"Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля. Також постраждала критична інфраструктура", - йдеться в повідомленні ДСНС.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39253