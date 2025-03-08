Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

Кабінет Міністрів України затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель, повідомляє Міністерство оборони України.

"За поданням міністра оборони, до складу Наглядової ради як представники держави увійшли: Іван Гаврилюк – перший заступник міністра оборони, фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних Сил України; Haider Stanislav – екс-заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток та має досвід у сфері запобігання корупції", - сказано в повідомленні Міноборони.

Як додають у міністерстві, експертиза призначених членів сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ERzCY2xpQ/