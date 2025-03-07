Трамп: Мені все важче мати справу з Україною, у РФ є всі карти

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу з РФ щодо досягнення миру в України, бо, за його словами, у РФ "є всі карти".

"Прямо зараз вони (РФ – ІФ-У) бомблять до біса Україну. Мені, відверто кажучи, важче мати справу з Україною. Але у них є всі карти", - сказав Трамп на прес-конференції у Вашингтоні у п’ятницю.

"В термінах остаточної угоди, можливо, бути легше мати справу з Москвою, що дивно, але у них є карти. Вони можуть це зробити, ми намагаємося допомогти їм. А Україна має взяти м’яч і виконати свою роботу", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він Володимиру Путіну, коли той каже, що хоче миру, Трамп відповів: "Так… Я йому вірю".