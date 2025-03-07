Події

19:42 07.03.2025

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський

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Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги, пріоритетом є ППО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Активно працюємо і над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні та для захисту життя. Міністр оборони України Умєров зараз знаходиться фактично у безперервному відрядженні, постійно на зустрічах, і в комунікації з партнерами заради нових пакетів підтримків. І протиповітряна робота - це звісно, перший пріоритет", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

 

Теги: #поставки #зеленський #дефіцит

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