Росія готова розглядати перемир'я з Україною за умови досягнення прогресу в обговоренні остаточного мирного врегулювання

Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, мало б бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди, сказали двоє людей, які знають це питання. Росія, зокрема, наполягатиме на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії, включно з домовленістю про те, які країни братимуть участь, сказав інший джерело, знайомий з питанням", – вказується у повідомленні.

За словами джерел, які побажали не називати їхніх імен, першим сигналом позитивної відповіді Володимира Путіна на заклик президента США Дональда Трампа до припинення вогню стала пропозиція, озвучена минулого місяця на переговорах у Саудівській Аравії між високопоставленими російськими та американськими чиновниками, на яких обговорювалася політика.

Очікується, що деталі обговорюватимуться, коли США та Україна зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня для перших прямих переговорів після конфлікту Трампа з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня. Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що зустріч має на меті досягти "основ для мирної угоди та початкового припинення вогню".

Речник Кремля Дмитро Пєсков не відразу відповів на прохання про коментар.