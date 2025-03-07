Події

18:38 07.03.2025

Голова МЗС Молдови наполягає на необхідності збільшити витрати на оборону країнами Європи

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Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску відзначає необхідність "прискорити інвестиції в мир в Європі" на тлі того, що країни НАТО витрачали на оборону у 1999 році більше валового внутрішнього продукту (ВВП), ніж у 2024 році.

"Попри всі розмови про збільшення оборонних витрат після 2022 року: у 1999 році європейські країни НАТО витрачали на оборону більшу частку ВВП, ніж у 2024 році (2,1% проти 2,02%)", - написав міністр в соцмережі Х в п’ятницю.

Теги: #витрати #оборона #молдова

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