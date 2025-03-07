Події

18:03 07.03.2025

Орбан обіцяє винести питання членства України в ЄС на референдум в Угорщині

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Орбан обіцяє винести питання членства України в ЄС на референдум в Угорщині
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував винесення на голосування всередині своєї країни питання членства України в Європейською Союзі.

"Надання Україні членства в ЄС – це не рішення, яке має прийматися за закритими дверима в Брюсселі, без консультацій з європейською громадськістю. Ми поставимо питання про членство України в ЄС на голосування в Угорщині, і угорський народ скаже своє слово. Ми будемо виконувати їхню волю", - написав Орбан в соцмережі Х у п’ятницю.

Теги: #орбан #єс

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