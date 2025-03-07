Події

16:59 07.03.2025

Утворено Новопавлівську сільську військову адміністрацію в Дніпропетровській області - указ

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Утворено Новопавлівську сільську військову адміністрацію в Дніпропетровській області - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.

Згідно з указом №156/2025 від 7 березня, Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Теги: #указ #зеленський

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