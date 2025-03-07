Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

Фото: МЗС України

Україна залишається готовою укласти угоду із США щодо мінеральних ресурсів, наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, не виключаючи підписання документа у Саудівській Аравії.

«Що стосується угоди, Україна була готова підписати і залишається готовою укласти угоду із США щодо мінеральних ресурсів. Ми переконані, що ця угода корисна для обох сторін. Це хороша угода і ми дійсно хочемо її підписати », - сказав він на брифінгу у Києві в пʼятницю.

Речник підкреслив, що не буде поки коментувати деталі, щоб «не впливати на чутливі переговори».

«Давайте дочекаємося. Ми хотіли б підписати угоду якомога швидше. Вважаємо, що це важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві», - наголосили у МЗС.

Тихий додав, що вважає майбутню зустріч «однією з нагод» для цього.

«Але давайте не будемо забігати наперед», - закликав він.