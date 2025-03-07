Події

14:57 07.03.2025

Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

1 хв читати
Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС
Фото: МЗС України

Україна залишається готовою укласти угоду із США щодо мінеральних ресурсів, наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, не виключаючи підписання документа у Саудівській Аравії.

«Що стосується угоди, Україна була готова підписати і залишається готовою укласти угоду із США щодо мінеральних ресурсів. Ми переконані, що ця угода корисна для обох сторін. Це хороша угода і ми дійсно хочемо її підписати », - сказав він на брифінгу у Києві в пʼятницю.

Речник підкреслив, що не буде поки коментувати деталі, щоб «не впливати на чутливі переговори».

«Давайте дочекаємося. Ми хотіли б підписати угоду якомога швидше. Вважаємо, що це важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві», - наголосили у МЗС.

Тихий додав, що вважає майбутню зустріч «однією з нагод» для цього.

«Але давайте не будемо забігати наперед», - закликав він.

Теги: #угода_про_копалини #тихий #сша #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 07.03.2025
МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

15:11 07.03.2025
Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

14:50 07.03.2025
Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

01:08 07.03.2025
Трамп погрожує відмінити захист країнам НАТО, які мало сплачують на оборону

Трамп погрожує відмінити захист країнам НАТО, які мало сплачують на оборону

00:29 07.03.2025
Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом

18:52 06.03.2025
Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

22:34 05.03.2025
Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

12:07 05.03.2025
Глави МЗС країн-членів НАТО зберуться на засідання 3-4 квітня

Глави МЗС країн-членів НАТО зберуться на засідання 3-4 квітня

10:27 05.03.2025
Чиновники Трампа зв’язувались із Зеленським, щоб спробувати повернутися до переговорів щодо угоди

Чиновники Трампа зв’язувались із Зеленським, щоб спробувати повернутися до переговорів щодо угоди

09:48 05.03.2025
Параметри угоди про копалини між Україною і США можуть змінитися – ЗМІ

Параметри угоди про копалини між Україною і США можуть змінитися – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

Стефанішина вважає прагматичною і логічною ініціативу Мелоні щодо поширення статті 5 НАТО на Україну

ОСТАННЄ

Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Вирішено створити Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих внаслідок агресії РФ

Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП

Умєров та Кубілюс обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування ЗСУ та закупівлю оборонної продукції

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Дніпропетровській області

Київська влада додатково дослідить всі конструктивні елементи огорожі Байкового кладовища – відповідь на петицію

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Харкові

Умєров та Каллас в Брюсселі обговорили можливі механізми фінансування оборони України

Понад 26 тис. осіб отримали грошову допомогу від УЧХ у 2024 році

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА