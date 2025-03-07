УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Харкові

Фото: ДСНС Харківщини

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим на місці ракетної атаки у Харкові.

“На місці удару спільно з іншими рятувальними службами працює команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Вони проводять обхід прилеглих територій та пошкоджених будинків для виявлення постраждалих”, – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери надавали першу допомогу пораненим та передавали їх медикам. Також вони допомагали людям евакуюватись з пошкоджених внаслідок атаки осель. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялось, через ранковий ворожий удар по Харкову постраждали 8 осіб. РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, розташований поруч.