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12:19 07.03.2025

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

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Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну
Фото: ДСНС Харківщини

Минулої ночі армія РФ здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики, загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів. Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За словами президента, для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000.

"Зокрема "Міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Дякую! Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи", - йдеться у допису.

Президент заявив, що "першими кроками" для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя.

"І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну", - наголосив Зеленський.

Теги: #атака_бпла_рф #зеленський #ракетная_атака

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