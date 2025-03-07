На Тернопільщині ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури

Фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на одному з об’єктів критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського ракетного удару вночі у п'ятницю,

"Тернопільщина: рятувальники ліквідували пожежу на одному з об’єктів критичної інфраструктури, що виникла внаслідок російського ракетного удару. На щастя, постраждалих немає", - повідомили в Телеграмі відомства.

Зазначається, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки по області, на місці працюють 66 рятувальників та 16 од. техніки.

Як повідомлялося, вночі Тернопільська область зазнала ракетного удару, є влучання в критичний промисловий об'єкт. Через падіння тиску в мережі від подачі газу відключено непобутові об'єкти, також можливі обмеження в постачанні гарячої води та централізованого опалення, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.