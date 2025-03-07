У Тернополі після ракетної атаки РФ можуть бути обмеження гарячого водопостачання та тепла

Після російської масованої атаки є влучання в критичний промисловий об'єкт, через падіння тиску в мережі від подачі газу відключені непобутові об'єкти, також можливі обмеження в постачанні гарячої води та централізованого опалення, повідомив в п'ятницю міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться", - вказано в повідомленні в Телеграмі.