Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала оприлюднив висновки Європейської Ради за підсумками спеціального засідання з питань підтримки України та оборони Європи.

Зокрема, те, що сильна українська армія є ключовою гарантією безпеки та міцного миру.

Також про вищі інвестиції в оборону, підкріплені спільними позиками на суму до 150 млрд. євро.

Фіала додав, що продовження реформ Європейського інвестиційного банку з метою збільшення інвестицій банку в оборонну промисловість.

США – партнер Європи, тому співпраця має продовжуватися, підкреслив чеський прем'єр.

Як повідомлялося, Спеціальне засідання Європейської ради з питань підтримки України та оборони Європи розпочалося з півгодинною затримкою.

Як відомо, в Брюсселі 6 березня пройшло спеціальне засідання, скликане президентом Європейської ради Антоніу Кошта у зв’язку з кардинальною зміною зовнішньої політики адміністрації президента США Дональда Трампа як по відношенню до питання підтримки України, яку було призупинено цього вівторка, так і по відношенню до союзників по НАТО.

Джерело: https://x.com/P_Fiala/status/1897784395458629957