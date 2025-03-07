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01:31 07.03.2025

Кошта: найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що найкращими гарантіями безпеки для України є самі українці.

Так він пізнім вечором четверга на пресконференції по завершенню спеціального засідання Європейської ради відповів на запитання щодо можливих гарантій безпеки для України з боку Європейського союзу за відсутності американської підтримки.

"Перш за все, найкращою гарантією безпеки є самі українці. З 24 лютого 2022 року українська армія чинить опір. Багато людей тоді вважали, що не можна витримувати більше трьох днів, потім більше трьох тижнів. Зараз вони пручаються більше трьох років. І ми за Україну з першого дня. І будемо продовжувати це робити і після війни", - сказав Кошта.

Він зауважив, що у прийнятих за результатами спеціального засідання документах "ми вирішили у висновках, що досліджуватимемо наші можливості в рамках договору, щоб сприяти гарантіям безпеки". "Звичайно, гарантії безпеки для майбутнього України є важливими для безпеки Європи, але також і для міжнародної безпеки. Тому що ця війна не тільки про Україну. Йдеться про повагу до міжнародного права, про повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, повагу суверенітету, територіальної цілісності, безпечних кордонів. І це фундаментальні цінності, закріплені в Статуті ООН. Це глобальна проблема", - констатував президент Європейської ради.

У цьому зв’язку він висловив сподівання на "підтримку всіх країн світу у забезпеченні дотримання міжнародного права". "Цілком зрозуміло, що міжнародне право має переважати, а війна має бути переможена", - переконаний Кошта.

У свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "найкращі гарантії безпеки – це українська армія". "Ми працюємо з новим інструментом, який полягає в тому, щоб також дозволити нашим державам-членам шляхом спільних закупівель закупити необхідний військовий потенціал, який потім можна буде надати Україні. Типовими прикладами є данська ініціатива чи чеська ініціатива. Отже, для цього вже є встановлені процедури. Але, звичайно, з підтримкою в розмірі 150 млрд. євро, де певна частка повинна піти тоді на спроможність України, це також великий поштовх вперед для підтримки сили цієї видатної армії", - деталізувала вона.

Теги: #кошта #гарантії #українці

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