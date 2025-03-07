Події

00:29 07.03.2025

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом

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Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ухвалить рішення про те, чи позбавляти тимчасового юридичного статусу близько 240 000 українських біженців, які отримали прихисток в США.

"Що ж, ми не хочемо нікому зашкодити. І я дивлюся на це. І деякі люди вважають, що це доречно, а деякі ні. І я прийму рішення досить скоро, але ми не розглядаємо це, особливо українці, й так пройшли через багато всього", - сказав Трамп на пресконференції у Білому домі в четвер.

Крім того, за його словами, США досягають прогресу в питанні завершення війни між Україною та Росією.

"Ми добилися великого прогресу у відносинах з Україною і великого прогресу у відносинах з Росією за останні кілька днів. І було б чудово довести це до кінця", - сказав американський президент.

Разом з тим, він зазначив, що "…було б чудово, якби всі позбулися ядерної зброї" та те, що у США і Росії її кількість однакова, а Китай матиме таку протягом 4-5 років.

Теги: #росія #прогрес #сша

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