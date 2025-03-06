Події

21:51 06.03.2025

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

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Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував висновки спеціального засідання Європейської ради з підтримки Україні та оборони Європи в частині, які стосуються України.

Таким чином, раніше розроблений проект висновків перейшов у формат «текста, який був “рішуче підтриманий 26 державами-членами і доданий до висновків спеціального засідання Європейської ради», - повідомили у четвер в Європейський раді.

Як відомо, Орбан раніше в своєму листі до президента Європейської ради поінформував про такий намір.

Станом на зараз текст щодо України ще не оприлюднений.

Теги: #угорщина #блокування #єврорада

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