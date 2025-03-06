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19:55 06.03.2025

США тиснуть на Україну щодо припинення вогню для підписання угоди про корисні копалини - ЗМІ

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США тиснуть на Україну щодо припинення вогню для підписання угоди про корисні копалини - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа висуває нові умови - в угоду про корисні копалини найближчими днями можуть бути внесені зміни, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Вашингтон дав зрозуміти, що Трамп готовий завершити угоду щодо природних ресурсів, яка була призупинена після його конфлікту в Овальному кабінеті з Володимиром Зеленським минулого тижня, за умови, що український лідер погодиться на реальний шлях для перемир’я та переговорів з Москвою", - пише видання у четвер.

Зазначається, що ці "додаткові умови є основною причиною того, що угода про економічне співробітництво ще не підписана, незважаючи на публічні заяви Трампа та Зеленського про те, що вони готові".

За словами одних джерел Bloomberg, "найближчими днями в угоді можуть бути зміни", "інші офіційні особи попередили, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп, як відомо, змінює свою думку".

Білий дім не відповів на запит про коментар.

 

Теги: #угода #трамп #зеленський

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