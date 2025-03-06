Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування співпраці з США та анонсував переговори наступного тижня.

"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди – України та Америки – відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - сказав Зеленський під час виступу на засіданні Євроради в Брюселі в четвер.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про зустріч високопосадовців України та США в Саудівській Аравії в середу. З американського боку у зустрічі будуть брати участь державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц. Українську делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Спершу про зустріч повідомила кореспондентка Fox News Джеки Гайнріх. "У вівторок Рубіо, Віткофф і Волтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком", - написала вона.

Кореспондент видання Axios Барак Равід пізніше написав: "Високопоставлені чиновники США та України зустрінуться в Саудівській Аравії наступної середи, повідомили мені два обізнані джерела. Радник з питань нацбезпеки Вальц і голова штабу Зеленського вчора домовилися про проведення зустрічі".