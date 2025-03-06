Мін'юст подав другий позов до Дерипаски та "РУСАЛу" на боксити та глинозем на 2 млрд грн

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з другою позовною заявою до російського олігарха Олега Дерипаски та міжнародної компанії публічного акціонерного товариства (МКПАТ) "Об’єднана компанія "РУСАЛ" про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави їхніх активів – понад 440 тис. тонн бокситів та 110 тис. тонн глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.

"Про виявлення цих активів Міністерство юстиції було повідомлено Службою безпеки України", – йдеться у повідомленні на сайті Мінюсту в четвер.

Відомство нагадує, що підконтрольна Дерипасці "РУСАЛ" постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу. Окрім того Дерипаска володіє промисловим конгломератом "Російські машини", до складу якого входить "Військово-промислова компанія" – головний постачальник озброєння та обладнання для російських військових. Зокрема, компанії конгломерату виробляють бронетранспортери-амфібії БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 "Тигр-М" та інші бойові машини на замовлення міноборони РФ.

Вище наведені факти встановлено рішенням ВАКС від лютого 2023 року та постановою Апеляційної палати ВАКС від червня 2023 року у справі 991/265/23, нагадало міністерство.

Як повідомлялося, Апеляційна палата ВАКС у червні 2023 року залишила чинним рішення першої інстанції щодо конфіскації українських активів Дерипаски, зокрема 100% ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Гуардон Україна", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ), ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", "Запоріжалюмінторг".

Націоналізовано також ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв" (усі три - с. Галицинове, Миколаївська обл.), 99% розташованого в тому ж Галициновому ТОВ "Охорона МГЗ", 100% Миколаївського благодійного фонду "Центр соціальних програм" та 29,5363% АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", понад три сотні об'єктів рухомого і нерухомого майна.