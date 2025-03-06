У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

Зустріч військових представників держав, що готові докласти зусиль для гарантування безпеки в межах закінчення війни в Україні, відбудеться в Парижі 11 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни", - написав Зеленський в Телеграм у четвер.

Він відзначив при цьому, що "війна має закінчитися якнайшвидше".

"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки", - написав голова Української держави.

Також сторони скоординували позиції та найближчі кроки.

"Подякував Емманюелю за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи – наших народів, наших інституцій і нашого європейського способу життя", - додав Зеленський.