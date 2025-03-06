Події

18:57 06.03.2025

Дуда: Польща щоденно несе ризики війни, війна в України має бути закінчена справедливим і міцним миром

2 хв читати
Дуда: Польща щоденно несе ризики війни, війна в України має бути закінчена справедливим і міцним миром
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність завершення війни в Україні справедливим і міцним миром і наголосив на важливості трансатлантичних зв’язків, повідомляє канцелярія голови Польської держави.

"Ми щодня несемо на своїх плечах ризики війни. Війна в Україні повинна бути закінчена. Це має закінчитися справедливим і міцним миром. Підтримка зв'язків між Сполученими Штатами та Європою має фундаментальне значення", - сказав Дуда.

Він висловив сумнів, що збільшення допомоги України з боку країн Європи зможе компенсувати припинення допомоги від США, і закликав президента України Володимира Зеленського повернутися до переговорів з американською стороною щодо продовження підтримки.

"Президент Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів будь-якою ціною і якомога швидше, тому що в його інтересах, щоб Україна пережила цю війну. На мою думку, Україна не виживе без підтримки Сполучених Штатів", - сказав голова Польської держави.

За його словами, нічого не вказує на те, що Європа змінить свою поведінку і надасть Україні масштабну допомогу. "Можливо, вся Європа кардинально змінить свою попередню поведінку і раптом рішуче та єдино виступить проти Росії та надасть Україні винятково масштабну допомогу, яка дозволить їй далі захищатися та боротися. Можливо, він надасть таку допомогу і Україна – по-перше – не буде завойована Росією, а по-друге – ця війна закінчиться щасливо для України. Однак після того, що Європа зробила з цього приводу, абсолютно нічого не вказує на це. Якщо хтось може змусити Росію припинити війну, то це Сполучені Штати Америки", - вважає президент.

Дуда також переконаний, що якщо буде укладена угода між США та Україною щодо корисних копалин, "то Україна стане стратегічною для інтересів Сполучених Штатів, і я переконаний, що вони її захистять".

Теги: #польща #війна #дуда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 06.03.2025
Україна та Польща будуть розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері ОПК – Умєров

Україна та Польща будуть розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері ОПК – Умєров

13:41 06.03.2025
Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН в Україні забезпечує швидку підтримку сім’ям, які постраждали від ракетних обстрілів або були змушені евакуюватись з прифронтових регіонів

Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН в Україні забезпечує швидку підтримку сім’ям, які постраждали від ракетних обстрілів або були змушені евакуюватись з прифронтових регіонів

12:15 06.03.2025
Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

12:06 06.03.2025
Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

10:49 06.03.2025
Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

06:25 06.03.2025
У Чорному морі - два ворожих кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - два ворожих кораблі - ВМС ЗСУ

10:51 05.03.2025
Якщо Росія хоче завершення війни, вона повинна припинити щоденні обстріли, – Єрмак

Якщо Росія хоче завершення війни, вона повинна припинити щоденні обстріли, – Єрмак

10:11 05.03.2025
У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

22:16 04.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

22:11 04.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

США шляхом обмеження підтримки України намагаються підштовхнути її сісти за стіл переговорів - Келлог

ОСТАННЄ

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

США шляхом обмеження підтримки України намагаються підштовхнути її сісти за стіл переговорів - Келлог

Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

Зеленський представив перші кроки для миру на спецзасіданні Європейської ради

Келлог вважає, що сварка між Зеленським і Трампом сталася через "різні цілі" двох лідерів

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА