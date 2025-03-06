Дуда: Польща щоденно несе ризики війни, війна в України має бути закінчена справедливим і міцним миром

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність завершення війни в Україні справедливим і міцним миром і наголосив на важливості трансатлантичних зв’язків, повідомляє канцелярія голови Польської держави.

"Ми щодня несемо на своїх плечах ризики війни. Війна в Україні повинна бути закінчена. Це має закінчитися справедливим і міцним миром. Підтримка зв'язків між Сполученими Штатами та Європою має фундаментальне значення", - сказав Дуда.

Він висловив сумнів, що збільшення допомоги України з боку країн Європи зможе компенсувати припинення допомоги від США, і закликав президента України Володимира Зеленського повернутися до переговорів з американською стороною щодо продовження підтримки.

"Президент Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів будь-якою ціною і якомога швидше, тому що в його інтересах, щоб Україна пережила цю війну. На мою думку, Україна не виживе без підтримки Сполучених Штатів", - сказав голова Польської держави.

За його словами, нічого не вказує на те, що Європа змінить свою поведінку і надасть Україні масштабну допомогу. "Можливо, вся Європа кардинально змінить свою попередню поведінку і раптом рішуче та єдино виступить проти Росії та надасть Україні винятково масштабну допомогу, яка дозволить їй далі захищатися та боротися. Можливо, він надасть таку допомогу і Україна – по-перше – не буде завойована Росією, а по-друге – ця війна закінчиться щасливо для України. Однак після того, що Європа зробила з цього приводу, абсолютно нічого не вказує на це. Якщо хтось може змусити Росію припинити війну, то це Сполучені Штати Америки", - вважає президент.

Дуда також переконаний, що якщо буде укладена угода між США та Україною щодо корисних копалин, "то Україна стане стратегічною для інтересів Сполучених Штатів, і я переконаний, що вони її захистять".