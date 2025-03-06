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18:42 06.03.2025

Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

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Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

У підході президента США Дональда Трампа є стратегія, яка ґрунтується на усвідомленні того, що Сполученим Штатам необхідно перезавантажити відносини з Росією, повідомив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"У підході президента Трампа до цієї війни є також ширша стратегія, яка ґрунтується на усвідомленні того, що Сполученим Штатам необхідно перезавантажити відносини з Росією. Відмова від взаємодії як з союзниками, так і з супротивниками має важливе значення в дипломатії", - сказав Келлог на дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України".

За його словами, попередня адміністрація США застосувала "помилковий підхід", коли "Сполучені Штати не змогли взаємодіяти з Росією і використовували сильну дипломатію в поєднанні з надійним стримуванням, щоб покласти край війні".

"Лідери національних держав, особливо під час війни, мають першочерговий обов'язок вести пряму дипломатію один з одним і вичерпувати всі важелі державного управління для вирішення конфліктів, щоб уберегти нашу країну від нескінченних воєн. Відмова президента Сполучених Штатів від контактів з лідером, який перебуває у стані війни, мала величезні наслідки для нашої національної безпеки", - пояснив спецпредставник.

Він вважає, що продовження ізоляції та відсутність взаємодії з РФ в умовах продовження війни в Україні "більше не є життєздатною або стійкою стратегією", а також не є відповідальним дипломатичним підходом для Сполучених Штатів, щоб його продовжувати.

Теги: #сша #відносини #рф #келлог

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