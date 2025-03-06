Король Бельгії Філіп – Зеленському: Ми на вашій стороні і допоможемо вам

Король Бельгії Філіп говорить, що вражений українцями, і запевняє в допомозі.

Це випливає зі слів бельгійського монарха, які він сказав у четвер у Брюсселі під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Бельгія на вашій стороні. Ми в Бельгії дуже вражені вашою гідністю і тим, як ви шукаєте мирного вирішення для вашої країни. Тому ми у Бельгії дуже вражені цим. Ми – на вашій стороні і ми збираємося вам допомогти разом з іншими вашими колегами», - сказав король Бельгії.