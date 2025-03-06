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18:18 06.03.2025

"Енергоатом" підписав угоду з французькою Orano про збагачення урану для українських АЕС до 2040р.

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"Енергоатом" підписав угоду з французькою Orano про збагачення урану для українських АЕС до 2040р.

АТ "НАЕК "Енергоатом" та французька Orano (до 2018 року – Areva – ІФ-У) оголосили про підписання головної довгострокової комерційної угоди про надання послуг зі збагачення ядерного палива для українських АЕС до 2040 року.

"Це підтверджено сьогодні підписанням спільної заяви в.о. голови правління "Енергоатом" Петром Котіним та головним виконавчим директором Orano Ніколя Маесом у присутності міністра енергетики Германа Галущенка та спеціального представника президента Франції П’єра Ельброна з питань допомоги і відновлення України", – повідомили в "Енергоатомі" у четвер.

Цей контракт гарантує "Енергоатому" надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення для забезпечення паливом атомних електростанцій України, вказано у повідомленні.

"Ми пишаємося тим, що супроводжуємо "Енергоатом" у його розвитку для посилення енергетичної незалежності України. Ця угода відображає наше зобов'язання надавати підтримку нашому клієнту і таким чином сприяти енергетичній безпеці Європи", – заявив Ніколя Маес.

Зі свого боку Котін зазначив, що з огляду на плани України щодо нарощення атомних потужностей потреба атомної енергогенерувальної компанії у послугах зі збагачення урану згодом лише зростатиме.

"Збагачення урану – один із важливих етапів у процесі виготовлення ядерного палива. Підписана угода дає можливість нашій державі впевнено планувати стабільне світле майбутнє, покладаючись на роботу АЕС", – зазначив він.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

Теги: #orano #енергоатом #угода #уран

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