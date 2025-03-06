Події

17:46 06.03.2025

Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

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Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години
Фото: сайт Президента України

Зустріч лідерів Європейського союзу з президентом України Володимиром Зеленським пройшла у форматі ланчу і тривала півтори години.

Про це журналістам у четвер в Брюсселі повідомили в Європейський раді, в якій проходить спеціальне засідання щодо допомоги Україні та оборони Європи.

«Щодо обіду з президентом Зеленським, то це була відкрита дискусія, яка тривала близько півтори години. Президент Зеленський поінформував лідерів про ситуацію на місці, його поточні дипломатичні зусилля та очікування на майбутнє з огляду на справедливий, всеосяжний і міцний мир», - зазначили в Європейській ради.

Зі свого боку президент Зеленський привітав ініціативи «щодо посилення обороноздатності ЄС та заохотив їх використання для підтримки українського військового виробництва», - додали в Раді.

Теги: #зустріч #лідери #єс #зеленський

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