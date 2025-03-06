47 країн-членів МАГАТЕ закликали РФ залишити ЗАЕС та засудили останню ротацію на станцію

47 держав-членів МАГАТЕ закликали РФ вивести військовий та допоміжний персонал із окупованої нею 4 березня 2022 року Запорізької АЕС та повернути станцію під контроль України, йдеться у спільній заяві щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, з якою вони виступили на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, що проходить у Відні.

"Відповідно до попередніх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та Генеральної конференції, ми закликаємо Росію вивести весь несанкціонований військовий і допоміжний персонал з території ЗАЕС та повернути станцію під повний контроль компетентних українських регуляторних органів. Українські ядерні об'єкти повинні працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України", – наголошується в заяві, розміщеній на сайті Міністерства закордонних справ України в четвер.

Серед її підписантів - Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Франція, Японія.

Згідно з заявою, присутність Росії на ЗАЕС порушує "Сім незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту", що призвело до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності у ширшому регіоні.

Сторони висловили переконанння, що за таких обставин критично важливо залишали всі реактори ЗАЕС в режимі холодного зупину.

Заявники також закликали всі держави-члени МАГАТЕ продовжувати надавати політичну, фінансову, технічну та матеріальну підтримку програмі технічної допомоги Україні, що включає забезпечення постійної присутності МАГАТЕ на українських ядерних об’єктах і зміцнення його спроможності надавати оперативні, засновані на фактах та неупереджені оцінки стану ядерної безпеки та захищеності.

Водночас вони висловили занепокоєння щодо останньої ротації місії МАГАТЕ (ISAMZ), "яка відбулася іншим маршрутом, ніж попередні" (через непідконтрольну Україні територію – ЕР).

"Ми наголошуємо на винятковості цієї ситуації та засуджуємо дії Росії, які цілеспрямовано перешкоджають роботі МАГАТЕ в Україні та створюють безпрецедентний тиск на персонал агентства у середовищі підвищеного ризику", – підкреслюється в заяві.

Сторони також акцентували, що атака безпілотника, яка спричинила пожежу на об’єкті "Нове безпечне укриття" Чорнобильської АЕС у лютому 2025 року, поставила під загрозу десятиліття міжнародних зусиль щодо безпечного і надійного управління об’єктом, який є місцем однієї з найнебезпечніших ядерних катастроф у світі. Занепокоєння у цих країн викликає й те, що інші ядерні об’єкти в Україні, зокрема Джерело нейтронів і лабораторія у Липцях (Харківська область), модернізована в межах проєкту технічного співробітництва МАГАТЕ, також зазнали пошкоджень внаслідок російських атак.

"Ми також глибоко стурбовані систематичними та цілеспрямованими ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України, зокрема атаками на електропідстанції, які є критично важливими для зовнішнього енергопостачання українських АЕС", – заявили сторони, зазначивши, що ці удари становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

Зі свого боку глава Міненерго України Герман Галущенко на зустрічі з послами ЄС у МАГАТЕ закликав міжнародну спільноту об'єднатися для забезпечення глобальної енергетичної безпеки.

"Важливо вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії. Ми повинні гарантувати, що прецедент захоплення та незаконного утримання атомної станції ніколи не повториться в жодній країні. І що країна, яка це зробила, не залишиться безкарною", – наголосив Галущенко, слова якого наведені в повідомленні міністерства в Телеграм-каналі.

Там зазначається, що учасники зустрічі наголосили на недопущенні в подальшому незаконної ротації МАГАТЕ на ЗАЕС.