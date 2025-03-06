Події

15:23 06.03.2025

Сибіга після удару РФ по готелю у Кривому Розі: Україні потрібні оборонні можливості

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Сибіга після удару РФ по готелю у Кривому Розі: Україні потрібні оборонні можливості

Росія продовжує свою жорстоку війну проти цивільних. Саме тому Україні потрібні оборонні можливості, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Чотири людини загинули і понад тридцять отримали поранення, зокрема дитина, внаслідок удару Росії балістичною ракетою по готелю у Кривому Розі. Росія продовжує свою жорстоку війну проти цивільних. Саме тому Україні потрібні оборонні можливості: щоб захистити людські життя від російського терору", - написав Сибіга у соцсережі Х.

Як повідомлялось, окупаційна армія РФ ввечері у середу завдала удару балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі, загинуло чотири людини, ще 32 дістали поранень, серед них – діти. У лікарнях зараз перебувають 23 постраждалих, з них 12 – у важкому та дуже важкому стані, в реанімації - 10 осіб, медики борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.

За час аварійно-рятувальної операції було врятовано з-під завалів 19 людей.

У результаті ракетного удару, крім готелю, пошкоджено 32 будинки, 11 об'єктів бізнесу, Палац культури, лікарню, два дитячих садочки, дві гімназії, навчально-реабілітаційний центр, адмінбудівлі, автомобілі.

Ліквідація наслідків ворожого удару триває, залучено майже 30 бригад комунальників та 22 од. техніки (вишки, екскаватор, самоскиди, бобкари, навантажувачі).

Теги: #кривий_ріг #сибіга

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