Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні

Just Eat Takeaway.com почала надавати послуги доставки їжі безпілотними літальними апаратами в Дубліні.

Як йдеться у пресрелізі нідерландської компанії, для цього вона уклала угоду з ірландською Manna Drones Ltd.

Як очікується, використання дронів допоможе скоротити час доставки в години пік і потенційно довести його до лише трьох хвилин.

Наразі послуга доступна лише в Дубліні, проте компанія в майбутньому може впровадити технологію в деяких європейських країнах.

Just Eat працює в 17 країнах світу.