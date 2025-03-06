Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні
Just Eat Takeaway.com почала надавати послуги доставки їжі безпілотними літальними апаратами в Дубліні.
Як йдеться у пресрелізі нідерландської компанії, для цього вона уклала угоду з ірландською Manna Drones Ltd.
Як очікується, використання дронів допоможе скоротити час доставки в години пік і потенційно довести його до лише трьох хвилин.
Наразі послуга доступна лише в Дубліні, проте компанія в майбутньому може впровадити технологію в деяких європейських країнах.
Just Eat працює в 17 країнах світу.