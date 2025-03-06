Події

14:35 06.03.2025

Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні

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Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні

Just Eat Takeaway.com почала надавати послуги доставки їжі безпілотними літальними апаратами в Дубліні.

Як йдеться у пресрелізі нідерландської компанії, для цього вона уклала угоду з ірландською Manna Drones Ltd.

Як очікується, використання дронів допоможе скоротити час доставки в години пік і потенційно довести його до лише трьох хвилин.

Наразі послуга доступна лише в Дубліні, проте компанія в майбутньому може впровадити технологію в деяких європейських країнах.

Just Eat працює в 17 країнах світу.

Теги: #доставка #їжа #дрони #дублін #just_eat

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