Розпочалося спеціальне засідання Європейської ради щодо підтримки України та оборони Європи

Спеціальне засідання Європейської ради з питань підтримки України та оборони Європи розпочалося з півгодинною затримкою.

Як повідомляють у Європейський раді, засідання, початок якого планувався на 12:30, розпочалося о 13:10. "Засідання щойно розпочалося", - повідомили в Раді о 13:10.

Як відомо, в Брюсселі 6 березня проходить спеціальне засідання, скликане президентом Європейської ради Антоніу Коштою у зв’язку з кардинальною зміною зовнішньої політики адміністрації президента США Дональда Трампа як по відношенню до питання підтримки України, яку було призупинено цього вівторка, так і по відношенню до союзників по НАТО.